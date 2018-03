Povestea Maicii care a trait curat si sfant! S-a dus la Domnul, lasand in urma pilda uluitoare a vietii ei!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Povestea Maicii care a trait curat si sfant! S-a dus la Domnul pe 2 martie, lasand in urma pilda uluitoare a vietii ei: „Viata monahala trebuie traita frumos“ Extrem de exigenta cu sine, sensibila, cu simtul corectitudinii si cel al respectului intiparite in inima de parintii sai. Iradiaza o pace si o blandete pe care numai oamenii aproape de Dumnezeu le transmit. Se simte impacata cu sine si cu semenii, iar virtutea smereniei o face cu adevarat distinsa. Asa e maica Teodora Popoaia, de la 15 ani in Manastirea Varatec din judetul Neamt. „M-am straduit sa am constiinta impacata. Ca altfel, ce m-as fi facut eu acum la batranete?“, marturiseste cu modestie calugarita. Monahia Teodora Popoaia s-a nascut la H ...