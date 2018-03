Povestea medicului care s-a operat singur si a supravietuit

Leonid Rogozov google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Leonid Rogozov a fost un chirurg rus care a participat intre 1960-1961 in cea de a sasea expeditie sovietica in Antarctica. Cu ocazia a 84 de ani de la nasterea acestuia, ar trebui sa afli povestea celui care a reusit sa se opereze singur si sa supravietuiasca. Leonid Rogozov s-a nascut pe 14 martie si a trait in perioada 1934 – 2000 si avea 27 de ani atunci cand a plecat in expeditie. Acesta a fost unul dintre cei 12 barbati care se aflau la baza din Novolazarevskaya. Baza sovietica din Antarctica a fost construita pana in februarie 1961, iar participantii asteptau trecerea iernii. Pe 29 aprilie, Rogozov a inceput sa se simta rau, era slabit, avea febra si stari de voma. In cele din urma, a i ...