Povestea misterioasa a martorului protejat. Adevarul si manipularea

Laura Codruta Kovesi este acuzata in al doilea dosar deschis de Sectia Speciala pentru magistrati de represiune nedreapta si constituire de grup infractional organizat pentru ca ar fi emis o circulara in baza careia ar fi devenit posibil ca in cadrul aceluiasi dosar aceeasi persoana sa fie audiata si sub identitatea reala si sub identitate protejata.