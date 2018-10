Povestea necenzurata a unei frumoase iesence, dansatoare intr-un nightclub! Barbatii cu bani plateau 3.000 de lei pe o sampanie! Fata a ajuns acum la psihoterapeut!

fata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Tanara a povestit detalii fierbinti din interiorul clubului de noapte in care a lucrat timp de cinci luni • A fost dusa acolo de un impresar artistic cu un portofoliu impresionant de fete pe care le plasa in cele mai exclusiviste cluburi • "Imi era frica, dupa ce am plecat de acolo, sa ies pe strada, noaptea aveam un somn agitat, mi se parea ca toata lumea vrea sa ma foloseasca. Îmi era frica de orice când ieseam pe strada. In acest context, am hotarât sa merg la un psihoterapeut", a povestit Irina • Pentru a o impresiona si pentru a reusi sa intretina relatii sexuale cu ea, barbatii trebuiau sa achite cele mai scumpe sticle de sampanie • "Pentru o sampa ...