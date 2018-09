Povestea nespusa a lui Stan si Bran. Filmul care dezvaluie ultimii ani din viata celor doi mari comici

Stan si Bran google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scene nestiute din viata celui mai celebru cuplu de comici din istoria cinematografiei, Stan Laurel si Oliver Hardy, sunt dezvaluite de mult-asteptatul film biografic, cu Steve Coogan si John C. Reilly in rolurile principale. Pelicula ”Stan si Ollie” va avea premiera in ianuarie 2019, dar pana atunci s-a lansat un prim trailer. Britanicul Steve Coogan si John C. Reilly ii interpreteaza pe Stan Laurel, respectiv Oliver Hardy, in filmul care reda povestea ultimilor ani de viata a legendarilor actori. Drama regizata de Jon S. Baird in duce pe telespectatori in culise, pentru a le dezvalui vietile din spatele spectacolului. In film, Laurel si Hardy, cel mai faimos cuplu de comedie, ...