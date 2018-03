Povestea omului care a donat opt miliarde de dolari, pentru a construi o lume mai buna

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Chuck Feeney este un fost miliardar american de origine irlandeza, care este de parere ca celor bogati le apartine decizia de a face tot ceea ce doresc cu banii lor, dar ca satisfactia va fi mult mai mare daca actele filantropice si donatiile vor fi facute atunci cand sunt in viata, si nu dupa moarte, fiind chiar si mai distractiv. In aceste zile, la 86 de ani, Chuck Feeney locuieste alaturi de sotia sa, intr-un apartament modest, inchiriat, in San Francisco. Nu are masina si nici alte bunuri de valoare. In casa nu sunt prezente trofee sau fotografii care sa aminteasca de antreprenorul genial, care a construit, in anii '60 ai secolului trecut, o afacere in urma careia a acumulat o avere de aproape opt miliarde de dolari. Ci ...