"Povestea patrunjelului": Mesajul transmis de Politia Romana pentru toti romanii

Povestea patrunjelului mesaj Politia Romana google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politia Romana a postat un mesaj putin mai neobisnuit pe , dorind sa atraga atentia asupra unei "povesti" care a tot circulat in mediul online: confiscarea patrunjelului vandut la colt de strada. "POVESTEA PATRUNJELULUI Ma numesc Petroselinum Crispum, dar toti ma stiti de Patrunjel. Am crescut la tara, dar cand m-am facut mai mare m-am mutat la oras, intr-o piata, alaturi de ceilalti membri ai familiei mele de verdeturi. Am fost avertizat de ei ca s-ar putea sa fiu confiscat daca nu am pretul afisat, dar pana acum, singurii politisti care au venit la standul meu m-au cumparat, m-au dus acasa la familiile lor, m-au tocat marunt si m-au presarat intr-o supa c ...