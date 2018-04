Povestea pe care multi au uitat-o! Vladimir Draghia a vorbit despre o aventura cu Andreea Marin! „Face foarte multe…” Ce-a putut sa spuna despre Zana:

Unul dintre cei mai atragatori barbati din Romania a dezvaluit ca nu isi poate imagina o relatie cu Andreea Marin.

Invitat la emisiunea Agentul VIP, Vladimir Draghia a fost provocat de Cristi Brancu sa spuna cum ar agata si cum ar da papucii unor vedete din Romania. Burlacul a dezvaluit ca langa Andreea Marin nu se vede si a mai marturisit ca nici nu ii place discursul ei.

„Nu ma vad langa Andreea Marin! Nici nu are rost sa vorbesc despre asta. Stiu ca face foarte multe fapte bune, nu imi place discursul ei, este prea …. Zana. Oricum, e cu trei clase peste mine si nu pot”, a spus Vladimir Draghia.

Giani Kirita este citat peste cateva zile la tribunal, unde trebuie sa dea explicatii intr-un dosar DIICOT. Procurorii de la Crima Organizata au solicitat confiscarea unor corpuri delicte ridicate in timpul anchetei. Fostul fotbalist are calitatea de intimat in acest proces (citat intr-un proces in calitate de parat n.r). In prezent, Giani se afla in Republica Dominicana, acolo unde filmeaza pentru show-ul „Exatlon”.

Obiectul dosarului este „confiscarea speciala”, care prevede „sesizarea judecatorului de camera preliminara cu propunerea de luare a masurii de siguranta a confiscarii speciale”. Procurorii pot solicita confiscarea speciala a corupurilor delicte depuse la dosar in timpul anchetei, acestea putand fi: substante periculoase, arme albe, arme detinute ilegal, droguri de mare risc, documente false, bancnote false, CD-uri, DVD-uri sau memory-stick-uri cu imagini compromitatoare, bani proveniti din proxenetism sau trafic de droguri etc.

Procesul in care Giani Kirita urmeaza sa se prezinte pe 28 februarie in fata judecatorilor ar putea avea legatura cu un dosar in care DIICOT a solicitat, la sfarsitul anului trecut, incetarea urmaririi penale fata de fostul fotbalist, cercetat pentru „detinere de droguri de mare risc, fara drept, pentru consum propriu”.

Anul trecut, au aparut informatii in presa care sustineau ca ostul capitan de la Dinamo a fost ridicat de politisti, alaturi de un alt prieten al acestuia. Se spunea ca cei doi au fost supectati de trafic de droguri si ca ar fi fost deschis un dosar pe numele lor. Kirita a tinut sa infirme informatiile aparute si a reactionat destul de virulent, temperament pe care si l-a pastrat din perioada in care a evoluat la Dinamo, intre 1997-2003: „Imaginea mea are si va avea mult de suferit. Astea sunt cele mai mari minciuni! Asta o sa o rezolv eu. Toti cei care ma cunosc ma stiu ce fel de om sunt. Neg tot si ne vom vedea in instanta!".

Spusele fostului sportiv au fost sustinute si de magistratul Mihaela Porime, procuror-sef in cadrul DIICOT, care, la momentul respectiv, a explicat reprezentantilor mass-media: „Nu confirmam existenta unui dosar pe numele lui Giani Kirita".

