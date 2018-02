Povestea romanului pe care-l puteti vedea in serialul Vikings

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Saga scandinava transpusa in Vikings este la ora actuala unul dintre cele mai populare seriale istorice din lume. Cum romanii nu puteau lipsi dintr-o astfel de poveste de succes, cei care au vazut seria a V-a trebuie sa afle ca au avut ocazia sa-l urmareasca in confruntarile sangeroase dintre fii lui Ragnar si pe Catalin Coman... In 2016, Catalin Coman e un tanar de 34 de ani din Nasaud, a avut parte de experienta vietii sale. Trasaturile sale, inaltimea impunatoare si barba l-au adus in postura de a face figuratie in Vikings. Catalin n-a stat prea mult pe ganduri si, in 2005, cand i s-a oferit posibilitatea sa lucreze in Irlanda, in domeniul constructiilor, a plecat din tara. Desi tocmai terminase liceul, nu a stat pe ganduri ...