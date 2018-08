Povestea tragica a unui tanar cu probleme psihice, ucis cu sange rece de traficantii de etnobotanice! DIICOT l-a infiltrat in retea, insa l-au lasat fara protectie

Etnobotanice google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Razvan Florin Carstea ar fi implinit in vara asta 21 de ani. Era student in anul intai la Universitatea de Petrol si Gaze din Ploiesti. Reusise sa intre la facultate in ciuda problemelor de sanatate mintala. Suferea de ADHD si de tulburari bipolare, dar isi tinea suferinta sub control printr-un tratament controlat cu antipsihotice si antidepresive. Povestea lui Razvan este la trecut deoarece in primavara asta, mai exact pe 2 martie, a murit. De fapt a fost omorat. Omorat de o tigara otravita pe care i-a dat-o un alt tanar cu care Razvan a copilarit. I-a dat intentionat tigara si l-a privit cum ii explodeaza plamanii in el. Mai incercase o data, in urma cu o luna, sa-i faca felul in acelasi mod, doar ca a ...