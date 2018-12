Povestea trista a copilului afgan care si-a facut tricou cu Messi dintr-o punga de plastic

Murtaza Ahmadi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Copilul afgan care a devenit celebru online datorita admiratiei pentru fotbalistul Lionel Messi a fost obligat sa isi paraseasca pentru a doua oara casa. Familia lui a primit amenintari de la talibanii care controleaza localitatea natala, care cred ca s-a imbogatit dupa intalnirea cu fotbalistul sud-american, relateaza BBC NEWS. Murtaza Ahmadi, acum in varsta de 7 ani, a devenit celebru in 2016, dupa ce a fost fotografiat, purtand un tricou cu numele idolului sau Messi, confectionata dintr-o punga de plastic. Mai tarziu, el si-a intalnit eroul in Qatar. Familia sa spune ca acum si-a abandonat locuinta din Afganistan, dupa ce a primit amenintari din partea talibanilor. Locuiau in provincia Ghazni, din ...