Povestea trista a unui baietel roman ramas singur printre straini, in Italia

Copil roman Italia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Micutul a ramas singur pe lume printre straini. Pustiul locuia cu mama si surioara lui in Manfredonia, un mic orasel din Italia. Maria Teresa Valente a povestit cum a ajuns sa afle povestea trista de viata a micutului roman. Totul s-a intamplat in sala de clasa, in timpul unei ore de curs. Baiatul a ramas singur pe lume dupa ce mama si surioara lui au murit intr-un accident "Acest coleg a spus cu voce tare ca e suparat pe Iisus pentru ca nu mai are tata de ceva vreme si pentru ca, anul trecut, mama si sora lui mai mica au murit intr-un tragic accident de masina. Si a spus ca se simte ravasit in interior si ca inima ii e sfasiata in bucati. Ii este asa de dor de mama, incat simte ca innebuneste ...