Poza lui Bula

Bula sta pe peron sa plece la armata. Cu el mama-sa si gagica-sa. Ambele vor o poza de la el. Din pacate Bula are numai o poza la el, poza care a facut-o in acea vara la nudisti.

O rupe in doua: partea de sus o da prietenei si partea de jos mamei sale stiind ca asta e cam mioapa si nu o sa-si dea seama.

Ma-sa se uita un timp la poza si zice:

-Da, da exact ca tat’-su! Nebarbierit si cravata ii sta stramb…

