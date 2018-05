Pozele cu printul Louis au facut inconjurul lumii, dar putini au observat acest detaliu: De cand s-a aflat, englezii ii iubesc si mai mult pe William si Kate, ce se poate vedea in imagini:

Familia Regala Britanica a publicat primele imagini cu cel mai recent mostenitor la tron, Printul Louis, si sunt adorabile! Un anume detaliu a surprins atentia publicului in mod deosebit si a incantat pe toata lumea.

In data de 6 mai a fost publicata imaginea surprinsa chiar de Ducesa De Cambridge, la Palatul Kensington: in poza induiosatoare apare cel de-al treilea copil al cuplului Kate-William, printul Louis.

Kate refoloseste hainutele de la un copil la celalalt

In imagini, mama l-a pozat pe bebelus in bratele surioarei sale, Printesa Charlotte.

Sora mai mare a Printului Louis, au observat publicatiile, poarta un pulovaras albastru pe care si fratele sau mai mare, George, l-a purtat.

Totodata, se pare ca si costumasul bebelusului regal este tot dintre cele purtate de fratii mai mari.

Designerul Rachel Riley, ale carei creatii sunt adesea purtate de Kate Middleton si de Printul George, a explicat: „O vedem adesea pe Ducesa de Cambridge purtand hainele sale favorite de mai multe ori, iar copiii au purtat si ei aceleasi hainute la diferite ocazii.

Hainele copiilor sunt foarte frecvent refolosite de la un frate la altul. Hainele traditionale in mod deosebit pot fi transmise din generatie in generatie.

L-am vazut de exemplu pe Printul George purtand hainele pe care Printul William le-a purtat.

Bineinteles, sa nu uitam, toti copiii sunt crestinati in aceeasi tinuta de botez”.

Asadar, mai ales cand vine vorba de acest aspect, Familia Regala a Marii Britanii e ca oricare alta: transfera hainutele de la un copil la celalalt, un lucru foarte practic, tinand cont de cat de repede cresc cei mici.

