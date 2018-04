Poziția cracanata a ministresei Olguța

ShareTweet Zilele trecute a circulat cu viteză amețitoare pe internet o poză înfățișând prezidiul politic al unei adunări. Chipurile, mușcate de o încruntare patriotică, au fost surprinse de fotograful ziarist cu obișnuința plictisită a meseriașilor presei. Numai că, din vina aparatului, ori pentru că ziaristul, depășindu-și însărcinările, a surprins miezul unei știri fotografice, poza ne arată și poziția politică de sub masă a prezidiului. În el se găsea și ministresa Olguța, ajunsă mai marele deciziilor legate de muncă, pensii, salarii și nemulțumiri. Respectiva cucoană stă, crezându-se la adăpostul cortinei feței de masă, crăcănată. Dar nu crăcănată cât de cât, cum li se mai întâmplă uneori femeilor, ci crăcănată de tot, între doi stâlpi ai mesei care flancau o amplă desfacere de sine. Un fost demnitar a postat imaginea, cu sau fără comentarii. Eu încerc un comentariu, nu pe tema poziției ca de consult ginecologic al doamnei, acolo unde crăcănarea este obligatorie, așa cum la dentist ești nevoit să faci gura mare pentru a ți se vedea măseaua de minte. Voi încerca să desenez nu dedesubturile care se văd, ci psihologia politicianului, femeie sau bărbat, de a sta crăcănat dând cu tifla lumii. Superioritatea, inclusiv financiară, a funcției, crăcănează omul politic. Bărbații politici merg pe coridoarele Guvernului, Parlamentului, dobândind brusc o pereche de gogonele în plus, ceea ce obligă mersul la o desfacere largă a picioarelor care înaintează mai greu, dar indică un rang. Doamna Olguța, excesivă în chestiuni de trompetă politică, încă din vremea în care presta ideologic sub răposatul Vadim, atinge și aici superlativele. Ea se arată, dedesubt, cum e și deasupra: i se rupe adică. Formula de gang a românilor, cu ruperea, indică un dispreț total și o umplere de sine până la refuz, ca un cârnat în care tocătura e îndesată cu deștul. Comentariile la respectiva poză se opresc asupra ”mârlăniei” cucoanei, ”lipsei de educație”, ”țățismului”. Nu, domnilor, nu e vorba de absența ministresei de la exigențele pensionului, unde fetele învățau cum să-și amenajeze distincția și cum să-și poziționeze pliurile jupei. E vorba de cvasigeneralizata îngâmfare a omului politic din România de azi. Nu exclud, deci, ipoteza ca ministresa guvernelor Dragnea, preferata multor televiziuni, unde se arată cu picioarele ceva mai strânse, să fi stat așa fiindcă așa a vrut să fie văzută. Și ce?! ”Ia mai duceți-vă dracului!” – a glăsuit un mare primar de municipiu, ales pentru calitatea de a ști să nu facă nimic, decât, firește, să fure, încolțit cu întrebări, sau, ”Să mă pupați în cur!”, o altă formulă decupată din discursul unei somități politice de la București. Poziția crăcănată, până la granița imposibilului, din grăitoarea poză, indică o stare de spirit și o ideologie a disprețului față de muritorii de rând. Sictir, plebe! – ar fi mesajul. Lucian Avramescu ShareTweet