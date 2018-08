Poziție oficiala a SUA: Guvernul nu comenteaza opiniile unor persoane fizice, cetateni americani

Nu reușești sa-ți gestionezi bine banii? Ce boala poți avea Ai întâmpinat, brusc, dificultăți în a-ți gestiona banii și de atunci n-ai mai reușit să scapi de această problemă? Cauza ar putea fi medicală. Citește mai departe...

Raspunsul transant al Simonei Halep cand a fost intrebata daca va renunta la Darren Cahill Simona Halep a oferit un raspuns transant in momentul in care a fost intrebata daca intentioneaza sa faca vreo schimbare in staff-ul tehnic dupa eliminarea din primul tur de la US Open.

Alimentele care te scapa de colesterol. Tu le consumi? Colesterolul mărit, un efect al consumului intens de grăsimi animale și saturate, poate duce la probleme cardiace majore, însă medicii spun că există alimentele care te scapă de colesterolul "rău". Iată care sunt acestea! Citește mai departe...

Macron sustine ca Europa nu se poate baza pe SUA pentru securitatea sa Presedintele francez, Emmanuel Macron, le-a transmis ambasadorilor Frantei pe care i-a convocat intr-o sedinta la Paris, ca Europa "nu se mai poate baza" pe SUA pentru securitatea sa.

Virusul West Nile face prapad in Teleorman, sapte cazuri noi Virusul West Nile face prăpăd în Teleorman, iar autorităţile sunt în alertp, după ce şapte cazuri noi au fost confirmate într-o singură zi. În alte patru cazuri se aşteaptă rezultatule de laborator. Citește mai departe...

Maria Ghiorghiu, premoniție sumbra: “Prieteni dragi, vor curge multe lacrimi. Va fi o adevarata catastrofa!” Maria Ghiorghiu a făcut o nouă premoniție îngrijorătoare. Ea și-a anunțat cititorii că urmează o tragedie, la doar câteva săptămâni după accidentul din Genova, unde un pod s-a prăbușit. Clarvăzătoarea a anunțat că un dezastru similar urmează să se producă în perioada imediat următoare. „În această după amiază, în timp ce scriam aici pe blog, […] The post Maria Ghiorghiu, premoniție sumbră: “Prieteni dragi, vor curge multe lacrimi. Va fi o adevărată catastrofă!” appeared first on Cancan.ro.

Ce poze sexy iși face Bianca Dragușanu! Cum iși etaleaza blondina corpul perfect Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai sexy mămici din România. Chiar și după ce a devenit mamă, superba blondă și-a păstrat silueta de manechin. Înaltă, zveltă, dar cu forme demențiale, fosta prezentatoare de la „Te vreau lângă mine” știe să își pună în valoare toate calitățile. Pe rețelele de socializare, vedeta postează diverse fotografii […] The post Ce poze sexy își face Bianca Drăgușanu! Cum își etalează blondina corpul perfect appeared first on Cancan.ro.

Vasile Blaga ii taie craca de sub picioare lui Orban: ce județe-cheie vrea sa ii sufle EXCLUSIV SURSE Surse din interiorul Partidului Național Liberal au transmis, în exclusivitate pentru PSnews.ro, informații de culise de ...

Remus Borza iși face partid bazat pe meritocrație: apel la milioane de romani Fostul deputat ALDE, Remus Borza, a făcut un anunț marți, 28 august, printr-o postare pe blogul său în care anunță că es ...