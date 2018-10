Pozitia picioarelor tale spune multe despre personalitatea ta.

pozitia picioarelor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este un lucru stiut de toata lumea ca limbajul non-verbal spune multe despre o persoana si pozitia picioarelor in timp ce stai jos dezvaluie intentiile tale si o parte dintre secrete. Data viitoare cand iesi in societate, uita-te la pozitia picioarelor celor din jur si afla cate ceva despre caracterul lor, scrie feminis.ro. 1. Pozitia A: Persoana care isi tine picioarele ca si in desenul A considera ca daca isi ignora problemele, ele vor disparea de la sine. Din pacate, aceste persoane prefera sa transfere responsabilitatea altcuiva si sa dea vina pe altcineva pentru problemele lor, doar pentru a nu se impovara si a nu-si pierde timpul pretios. Comunicarea cu acest gen de persoane curge de la sine ...