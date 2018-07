Prabusire a unui imobil de sase etaje in India; cel putin doi morti

Un imobil cu şase etaje s-a prăbuşit peste o clădire cu patru etaje din apropiere în oraşul Noida, de la periferia New Delhi, provocând moartea a cel puţin două persoane, a informat miercuri poliţia, precizând că salvatorii caută încă persoane care ar putea fi prinse sub dărâmături, relatează Reuters. Poliţia a precizat că imobilul care s-a prăbuşit marţi noaptea fusese construit în urmă cu câţiva ani şi nu părea să aibă prea mulţi ocupanţi. "Am recuperat două cadavre, câte altele există este greu de spus. Dar oamenii din zonă ne spun că nu erau multe familii care se mutaseră în clădire şi că acolo trăiau în special muncitori în construcţii", a declarat inspectorul general de poliţie Ram Kumar. Foto: (c) HARISH TYAGI/EPA Un organ de presă local a informat anterior că există temeri că cel puţin 50 de oameni ar fi prinşi sub dărâmături. Şeful pompierilor care au intervenit la faţa locului a declarat miercuri că cel puţin 12 muncitori erau în clădirea de şase etaje când aceasta s-a prăbuşit şi că există temeri că au fost prinşi sub dărâmături. Foto: (c) HARISH TYAGI/EPA Un număr de 18 familii trăiau în clădirea cu patru etaje, potrivit canalului NDTV. "Era în mod clar o clădire cu o structură de rezistenţă slabă", a spus Kumar despre imobilul cu şase etaje. Foto: (c) HARISH TYAGI/EPA Noida este formată din mai multe zone rezidenţiale care au apărut în jurul capitalei Indiei în ultimul deceniu şi unde se află zeci de blocuri de locuit sau pentru spaţii de birouri, multe dintre ele neterminate din lipsă de fonduri sau în lipsa aprobărilor de la primărie. Foto: (c) HARISH TYAGI/EPA În jur de 100 de persoane au fost implicate în operaţiunile de salvare care au durat toată noaptea, folosind macarale pentru a îndepărta dărâmăturile. O echipă canină trimisă pentru a căuta supravieţuitori nu a găsit niciunul, a declarat P.K. Srivastava, comandant al forţei naţionale de răspuns în caz de dezastre. AGERPRES/(AS - editor: Florin Ştefan, editor online: Gabriela Badea)