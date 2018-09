„Praf de stele”, in premiera la Teatrul Nottara

Teatrul Nottara anunță premiera spectacolului Praf de stele de Norm Foster, montare semnată de Lucian Sabados. Reprezentația va avea loc joi, 20 septembrie, de la ora 19.30, la Sala George Constantin. Din distribuție fac parte: Ada Navrot, Luminița Erga, Diana Roman, Alexandru Jitea, scenografia este semnată de Vladimir Turturica, iar coregrafia îi aparține Ioanei Marchidan. The post „Praf de stele”, în premieră la Teatrul Nottara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.