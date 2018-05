Prahova. Doi barbati au fost prinsi intr-un sant. Intervin salvatorii

Două persoane au fost prinse sub pământ după ce un şanţ s-a surpat. Incidentul a avut loc în comuna Predeal Sărari.La locul evenimentului se intervine cu două echipaje de pompieri, o ambulanţă SMURD și un container.Potrivit ISU Prahova, bărbații lucrau la un şanț pentru drenarea apei într-o gospodărie. Cei doi sunt prinși de la brâu in jos.Șanțul are doi metri adâncime.