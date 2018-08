Președintele ANSVSA vine cu explicații in scandalul privind ferma fiului lui Liviu Dragnea

Geronimo Brănescu, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA, susține că toți crescătorii de porci au fost avertizați din timp despre pericolul pestei porcine și precizează că fiul lui Liviu Dragnea, Valentin Dragnea, cel care deține ferma Salcia, nu a fost avantajat față de alți crescători.

Citește și: Ion Cristoiu, ipoteză - ȘOC: Klaus Iohannis a orechestrat violențele de stradă cu ajutorul serviciilor

”Într-o astfel de boală, pesta porcină africană, nu există profilaxie specifică și nu există tratament. Severitatea acestei boli este dată de versatilitatea virusului respectiv, de agresivitatea în difuzibilitatea lui - de fapt, nu există vaccin, nu poate fi prevenită, nu există tratament, deci nu poate fi tratată. Și atunci se utilizează numai o profilaxie generală, se utilizează doar dezinfecția. Iar dezinfectanții pot fi achiziționați numai în condiții legale. Autoritatea centrală (n.n. - ANSVSA) nu achiziționează dezinfectanți, ci numai Direcțiile Sanitare Veterinare (DSV) județene, care au personalitate juridică, au obligația legală să achiziționeze, în condițiile legii, astfel de dezinfectanți. Am văzut și eu, în spațiul mediatic, că ar putea fi favorizate anumite firme... Sincer să fiu, nu m-am ocupat de furnizorii acestor dezinfectanți, dar după ce am văzut în spațiul mediatic am verificat și eu și înțeleg că firma aceea la care se tot face referire are furnizări foarte reduse, dintre cele mai mici. Aș vrea să fie cât se poate de limpede, nu este preocuparea Autorității Naționale, ca structură centrală, achiziția aceasta - este obligația structurilor teritoriale.

Noi am început încă din 2013 să informăm toate entitățile implicate în domeniu. Iar din 2016-2017 până la data discuției noastre am avut peste 500 de instruiri și informări ale tuturor entităților implicate - indiferent că vorbim despre agenți economici, vânători, asociații de vânătoare - la fiecare DSV județeană. Au luat la cunoștință cu toții despre pericolul apropierii pestei porcine africane. De asemenea, au fost informări cu privire la ridicarea nivelului de biosecuritate în exploatațiile profesionale, tocmai în vederea evitării ridicării la maximum a riscului de contaminare în interiorul exploatațiilor. Medicii veterinari de liberă practică au fost informați, de asemenea, s-au tipărit afișe, pliante, s-au transmis mesaje media astfel încât toți cei implicați să afle în timp util. Știu că anumite nume generează un anumit magnetism, dar noi avem destule probleme cu boala, ca să mai fie și asta...”, arată Geronimo Brănescu, într-un interviu pentru Mediafax.

Brănescu susține că absolut toți crescătorii de porci au fost infomați încă din 2016 despre această boală.



”Sigur că da, fiecare și-a asigurat managementul după cum a considerat. Dacă au fost sub presiunea apariției acestei boli în județele riverane, am avut cazuri care și-au redus efectivele de porci și lucrurile au avut o anumită dinamică. În mod ferm afirm că toți au fost informați, sub semnătură, ca să nu existe interpretări că nu s-au uitat la televizor sau că n-au citit nu-știu-ce publicație. Inclusiv proprietarul de la Carniprod afirmase că a aflat de această boală cu câteva zile înainte - îmi pare rău că se află într-o mare eroare, dar avem documente prin care încă din 2016 reprezentanții legali ai fermei respective au participat la instruire. În permanență a fost actualizată informația, au fost puși la curent atât cu evoluția bolii, cât și cu nivelul de biosecuritate pe care trebuie să-l îndeplinească pentru a evita introducerea acestei boli în exploatație.”, a mai spus președintele ANSVSA.