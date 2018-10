Președintele CNMR s-a casatorit. Cine e soția și ce spune Alexandru Cumpanașu despre ea

Alexandru Cumpanasu, prededinte CNMR, realizator Romania Unita si editorialist stiripesurse si-a unit destinul duminica aceasta alaturi de frumoasa sa sotie Simona.

Intrebat cum a cunoscut-o, Cumpanasu a raspuna amuzat: "cum altfel decat la un eveniment politic:))". Nunta tinuta elegant si discret la Clubul Diplomatic din Bucuresti (n.a.cum altfel in cazul lui Cumpanasu) a fost una plina de distractie si presarata cu picanterii. La un moment dat au intrat "pe scena" Corul Voievozilor din Covasna condus de preotul Tamas care au cantat catece patriotice si au oferit mirilor o copie a tricolorului de la 1937 pastrat la Valcele cu sfintenie de patriotii romani de acolo.

Nu a lipsit nici "fratia" CNMR care au cantat, dansat si au fredonat alaturi de ceilalti invitati cantecele patriotice. O nunta atipica, cu multa lume din cele mai diverse domenii. Intrebat cum o caracterizeaza pe mireasa Cumpanasu a raspuns: "frumoasa, calda, inteligenta, iubitoare".

Pentru a vedea cu cine si-a pus in final pirostriile, am vorbit cu mireasa. Am aflat astfel ca lucreaza de la 20 ani. Si pe langa experienta in fonduri europene si administratie unde a condus proiecte precuma Agenda Digitala a Romaniei a fost pt un an si jumatate si consilierul a trei ministri ai comunicatiilor dar si consilier pentru trei premieri, ultima functie detinuta in administratie fiind cea de Consilier de Stat cu rang de Secretar de Stat al Primului Ministru.

Frumoasa si comunicativa aceasta a marturisit cu simplitate ca s-a casatorit cu Alexandru pentru ca "pur si simplu il iubeste".

Asadar aproximativ 200 de persoane au fost martorii unui eveniment placut si fericit. Fotografiile ramase sunt o mica dovada pentru un eveniment discret dar cu multa lume buna, distractie si fericire in viata presedintelui CNMR