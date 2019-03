Președintele CSM, critici dure la adresa lui Klaus Iohannis dupa intalnirea de la Cotroceni

Preşedintele CSM, Lia Savonea, precizează că dezbaterea magistraţilor de miercuri cu preşedintele Klaus Iohannis nu rezolvă problemele justiţiei, iar faptul că întâlnirea a avut loc în campania electorală ar putea produce riscul ca justiţia să fie folosită în scop politic. „Temeiul invitaţiei Preşedintelui României a vizat „modificările recente şi succesive aduse legilor justiţiei, ce au The post Președintele CSM, critici dure la adresa lui Klaus Iohannis după întâlnirea de la Cotroceni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.