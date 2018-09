Președintele ICCJ, reacție INCENDIARA: Toți cei care nu au o anumita parere ori sunt securiști, ori sunt din statul paralel. E o gluma buna

Președintele ÎCCJ, Cristina Tarcea, a declarat, marți, referitor la informațiile din spațiul public referitoare la vizite la vilele de protocol ale SRI, că nu a făcut o sesizare la parchet, menționând că a observat că toți cei care nu au o anumită părere sunt securiști ori sunt cu statul paralel.

"La un moment dat intenționam (n.r. să sesizeze parchetul), dar urmărind realitatea românească am constatat că toți cei care nu au o anumită părere ori sunt securiști, ori sunt din statul paralel. Mi-a părut o glumă bună, dar nu intru în acest joc. Dar nu e timpul pierdut pentru tot felul de demersuri legale", a declarat Cristina Tarcea la ÎCCJ.

Referitor la dosarul deschis după apariția semnăturii fostului șef al ÎCCJ pe protocolul semnat de instanța supremă cu SRI și PÎCCJ, despre care Nicolae Popa susținea că e falsă, Cristina Tarcea a precizat că nu a fost audiată încă de procurori.

"Nu am fost chemata inca. Am inteles ca a existat deschisa o urmărire penală in rem. Probabil in functie de evolutia verificarilor vor aprcia cei care instrumenteaza cazul, deocamdata nu am fost instiintata", a mai spus președintele ÎCCJ.