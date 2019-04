Președintele PNȚCD il ataca pe Dacian Cioloș: 'Este un produs al noii Securitați'

Președintele PNȚCD, Aurelian Pavelescu, l-a criticat în termeni duri pe liderul PLUS, Dacian Cioloș.

„Cine este domnul Dacian Cioloș? Acum cine este!? Alta este problema în cazul său. Nu are competențe politice. Domnul Cioloș este un construct. Cineva l-a construit la televizor și i-a dat aceste funcții numite. Cam știm cine și cu ce oameni se întâmpă așa ceva. În momentul de față este construit pentru a ajunge la o candidatură la președinție. Domnul Cioloș a făcut Agronomia. Nu are competențe. Este un produs al noii Securități. Nu are legătură cu domnul Virgil Ardelean. Eu așa cred. Nu ar fi avut o asemenea putere. Are o susținere din afară. Dacian Cioloș este un construct. Cineva îi scrie textele. Cineva spune ce să facă și cum să facă. Are o finanțare foarte puternică. De unde îi vin banii?

În timpul guvernării a făcut niște lucruri oribile fără a fi tras la răspundere în mod voit cu semnarea unor contracte, care înseamnă trădarea de țară cu acele corvete. Pe de altă parte a dat un OUG prin care a vrut să ascundă protocoalele”, a spus Aurelian Pavelescu, președintele PNȚCD, în direct la România TV.