Prea mici pentru masa de Paste. Medicii ne atrag atentia ca mieii care au sub 10 kilograme ne pun in pericol sanatatea

Vom avea putini miei anul acesta de Paste. Cei mai multi sunt prea mici pentru a putea fi consumati in siguranta. Fermierii si ciobanii cred ca nu prea vor avea animale de sacrificat, iar medicii ne atrag atentia ca ne-am putea imbolnavi daca mancam din carnea unui miel sub 10 kg in viu. Mioara Tarziu creste miei intr-o ferma din Gorj. Nu prea va avea ce sa vanda de Paste, pentru ca multe dintre animale nu au ajuns la greutatea ideala, de minim 15 kilograme. Si in Sibiu, Ioan Raspop face eforturi sa creasca miei buni de sacrificat. Mieii nu ar avea timp sa ajunga la o greutate potrivita pentru sacrificare pana la Paste si din cauza iernii intarziate. Consumatorii stiu ca mielul de Paste trebuie sa aiba cel ...