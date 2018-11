Precizari de la Parchetul General si CNSAS dupa ce Iohannis a refuzat cele cinci nominalizari pentru procurorii sefi

Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) face precizari cu privire la verificarile efectuate in legatura cu procurorii sefi respinsi de catre presedintele Klaus Iohannis, mentionand ca in cazul Adinei Florea s-a emis adeverinta din 2009 de necolaborare cu Securitatea, care a fost mentinuta si in 2017 si care este postata pe site-ul institutiei.