Precizari referitoare la starea Drumului National 12 B, Targu Ocna – Slanic Moldova

Avand in vedere situatia generata de alunecarea de teren de la Targu Ocna (judetul Bacau) si disconfortul cauzat conducatorilor auto prin inchiderea DN 12B, care face legatura spre orasul Slanic Moldova, DRDP Iasi precizeaza urmatoarele: Pe 14 martie 2018, in jurul orei 12.30, a avut loc o alunecare de teren care a produs tasarea drumului national 12B, intre km 0+447 si km 0+487, pe o lungime de 40 m. Intr-o prima faza, tasarea a fost mai adanca pe banda stanga a drumului (cca 25 m), motiv pentru care a fost necesara restrictionarea traficului rutier prin inchiderea acestei benzi si dirijarea acestuia pe banda dreapta, cu semnalizarea rutiera aferenta, in regim de urgenta. In urma verific ...