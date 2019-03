Precizarile lui Chris Terheș, dupa ce Episcopia l-a anunțat ca nu mai este preot pentru ca s-a inscris in PSD: 'Am sa continui sa-mi slujesc semenii și țara'

Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Oradea anunţă într-un comunicat de presă că a decis ca ”părintele Cristian Terheş să fie eliberat de exerciţiul funcţiilor sacerdotale” şi se delimitează de „de orice afirmaţie cu caracter politic atât ale părintelui Cristian, cât şi a oricui altcuiva”.

Chris Terheş ocupă locul al patrulea pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare și a reacționat la decizia superiorilor săi de a-i retrage calitatea de preot.

”Sunt incardinat, ca urmare a deciziei pe care am facut-o de a candida la alegerile europarlamentare. Cum e si normal, cat timp voi fi in politica n-am sa mai imi exercit public functiile sacerdotale. De unde voi fi am sa continui sa-mi slujesc semenii si tara asa cum am facut-o si pana acum.”, a anunțat noul membru PSD.