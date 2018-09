Prefectul Capitalei, despre secretarul de stat in MAI, anchetat de procurori: “Nici macar nu are atribuții pe ordine publica”

Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, a declarat, marți, la audierea din Comisia de Apărare a Senatului privind mitingul din 10 august, că nu a aprobat intervenția jandarmilor la protest la ordinul lui Mihai Chirică, secretar de stat în MAI pus sub acuzare de procurori, menționând că acesta nici măcar nu are atribuții pe ordine publică. “Nu The post Prefectul Capitalei, despre secretarul de stat în MAI, anchetat de procurori: “Nici măcar nu are atribuții pe ordine publică” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.