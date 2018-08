Prefectul Capitalei nu a transmis ordinul de interventie Parchetului Militar, desi a fost cerut

IMG 5033

Prim-procurorul Parchetului Militar, Ionel Corbu, a declarat miercuri ca Jandarmeria a trimis o mare parte din documentele solicitate.

Cu toate acestea, el a precizat ca „se impune cu necesitate solicitarea in mod suplimentar si a altor date de referinta necesare si utile cauzei”.

Corbu a mai anuntat ca, din datele analizate pana acum, peste 160 de militari jandarmi au participat la interventia din Piata Victoriei, pe 10 august. De asemenea, el a precizat ca Prefectura inca nu a trimis ordinul de interventie, transmitandu-le anchetatorilor sa il solicite Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, informeaza News.ro.

„Un colectiv din cadrul Parchetului Militar Bucuresti efectueaza acte de urmarire penala in baza ordonantei de delegare a Parchetului General. In prezent, va comunic faptul ca au fost primite de la Jandarmeria Romana o mare parte din documentele solicitate, din analiza carora ca se impune cu necesitate solicitarea in mod suplimentar si a altor date de referinta necesare si utile cauzei”, a spus Ionel Corbu.

El a mai spus ca Jandarmeria a trimis spre Parchetul militar planul de actiune, planul de interventie si jurnalul actiunilor operative.

„Am primit planul de actiune, planul de interventie si jurnalul actiunilor operative intocmit de catre structurile de jandarmi desemnate sa il intocmeasca. Ramane sa centralizam pe structuri efecivele de jandarmi paricipante la eveniment”, a mai spus Corbu.

Intrebat daca s-a cerut si ordinul prefectului Capitalei, acesta a spus: „Sigur ca da, am cerut ordinul de interventie si suntem inca in asteptarea lui”.

Acesta a mai explicat faptul ca a fost solicitat ordinul de interventie de la prefectul Capitalei a doua zi dupa protest, iar raspunsul Prefecturii a fost ca Parchetul Militar trebuie sa se adreseze Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti pentru a intra in posesia documentului.

„De la Prefectura am solicitat acest ordin, la faza primara, si anume la data din dupa-amiaza zilei de 11 august. Am primit un raspuns de la prefectura, in sensul de a ne adresa Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, pentru a intra in posesia lui, desi cred ca am fi putut intra in posesia unui exemplar si de la Prefectura, intrucat acolo trebuie sa existe un exemplar”, a mai informat procurorul militar.

De asemenea, Ionel Corbu a spus ca peste 160 de militari jandarmi au participat la interventia din Piata Victoriei

„La acest moment, din vizualizarea documentelor pe care le avem sunt peste 160 de militari jandarmi. Vorbesc de militari jandarmi care au participat la activitatea de interventie. Atat am reusit sa sintetizam din documente”, a mai adaugat acesta.

Intrebat daca din documentele prezentate pana acum de Jandarmerie exista dovezi ca s-a impus acea interventie in forta, prim-procurorul a spus ca sunt elemente care sa dovedeasca aploarea evenimentelor, dar, dupa parerea sa, „sub nicio forma actele de agresiune exacerbate nu se justifica”.

„In mare parte, da, exista elemente si indicii doveditoare privitor la amploare evenimentelor ce urmau sa se desfasoare, insa, in opinia mea, sub nicio forma actele de agresiune exacerbate nu se justifica atata vreme cat existau multiple modalitati de estompare a unor demersuri care au degenerat sau care urmau sa degenereze”, a mai explicat acesta.

