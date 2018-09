Prefectul din Vaslui sare in APARAREA primarului PSD care a daramat gardul școlii sa iși faca nunta: Totul a fost legal

Primarul din comuna Pogana, județul Vaslui, a organizat nunta fiicei sale în curtea școlii din localitatea Tomești, iar pentru că n-a avut loc să instaleze cortul, a înlăturat gardul. Reprezentanții Inspectoratului Școlar și ai Prefecturii Vaslui au deschis anchete, dar spun că totul este legal, scrie Mediafax.

Primarul comunei Pogana, Maricel Gâfu, a organizat, în 1 septembrie, nunta fiicei sale, în localitatea Tomești, iar pentru că nu a avut loc să pună cortul în curtea școlii, edilul a dat jos gardul unității de învățământ. din cauza faptului că multe persoane s-au arătat dernajate de gestul său, Gâfu se plânge că nici "nu i-a tihnit nunta fiicei".

"Din câte știu, există o hotărâre de Consiliul Local, în care e scris negru pe alb că școala poate fi închiriată pentru evenimente cultural-artistice, nunți, botezuri... În loc să îmi tihnească nunta fiicei mele, am răspuns la telefoane.. Dar... asta e! Ne asumăm funcțiile!", a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, primarul Maricel Gâfu.

Șeful Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, Gabriela Plăcintă, a declarat că a fost demarată o anchetă în acest caz.

"Am demarat o anchetă, dar, din cauză că suntem foarte ocupați cu începerea anului școlar și evaluarea profesorilor, ea urmează să fie efectuată. Din câte știu, în legislație nu scrie că nu este voie să se organizeze nunți în școli, dar, dacă nu scrie în legislație, nu înseamnă că trebuie să și facem. Vom analiza ce s-a întâmplat acolo", a spus Plăcintă.

La rândul său, prefectul de Vaslui, Eduard Popică, a spus că nu a fost încălcată legea, iar gardul a fost pus la loc după nuntă.

"Am efectuat o anchetă și am constatat că hotărârea de Consiliu Local este legală, iar Primăria și Consiliul Local guvernează sub imperiul autonomiei locale, potrivit legislației. Din punct de vedere legal, primarul din Pogana este acoperit. Totul a fost legal. Din punct de vedere moral, eu dezaprob gestul primarului", a afirmat prefectul.

Acesta a adăugat că gardul școlii nu a fost dărâmat de nuntași, ci doar înlăturat și pus la loc după eveniment.