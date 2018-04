Prefectul Iasului, prezent la sedinta Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est de la Piatra Neamt - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 26 aprilie 2018, a avut loc la Piatra Neamt o sedinta a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, a carui presedinte este Maricel Popa, seful CJ Iasi. La intalnire a participat si Marian Serbescu, prefectul judetului Iasi. "Am participat astazi, la Piatra Neamt, la sedinta Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, condusa de catre domnul Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean Iasi, care detine si functia de presedinte in exercitiu al Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est. In cadrul intalnirii au fost abordate mai multe aspecte de interes regional precum avizarea contractelor aferente implementarii proiectelor in care Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este beneficiar direc ...