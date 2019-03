Prefectul judetului Vaslui , ales secretar general al Asociatiei Prefectilor si Subprefectilor din Romania-FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Conform bzv.ro, prefectul Eduard-Andrei POPICA a participat in perioada 10-12 martie la o intalnire a prefectilor, organizata de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) la Brasov. In aceasta perioada, reprezentantul Guvernului in teritoriu a avut mai multe intalniri. Una dintre ele a fost cu reprezentantii Autoritatii Electorale Permanente (AEP), unde s-a discutat despre pregatirea alegerilor europarlamentare din data de 26 mai 2019. ”In cadrul intalnirii au fost stabilite atributiile si sarcinile care revin Autoritatii Electorale Permanente si Institutiilor Prefectului in pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2019. Totodata, Guvernul a dispus masuri pentru securizarea votului s ...