Prefectul Marian Serbescu a organizat o intalnire extrem de importanta! Principala tema de discutie: accidentele grave din Iasi

In decursul zilei de astazi, prefectul judetului Iasi a organizat o intalnire la Institutia Prefectului. Principala tema de discutie a fost identificarea unor solutii pentru cresterea sigurantei rutiere. Evenimentul a avut loc in contextul in care, in ultima vreme, in judetul Iasi au avut loc mai multe accidente deosebit de grave. La intalnire au participat reprezentanti ai Politiei Rutiere, ai Directiei Judetene de Drumuri si Poduri, ai Directiei Regionale de Drumuri si Poduri, ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, dar si reprezentanti ai comunelor Ciurea si Miroslava '' Avand in vedere accidentele rutiere grave care au avut loc in judetul Iasi in luna iulie, am o ...