Prefectura Constanta nu renunta la proces! Cere anularea unei hotarari de Consiliu Local Municipal. Vizat, blocul din coasta Politiei

Instituţia Prefectului - Judeţul Constanţa solicită în continuare anularea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa cu numărul 125, din data de 7 martie 2017, document ce vizează aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil locuinţe S+P+10E cu spaţii comerciale la parter, pe strada Renaşterii nr. 2 din municipiul Constanţa. Terenul are o suprafaţă de 701,74 mp şi este proprietate a firmei SC Satu & Fase SRL. Blocul a fost ridicat de SC Blue Bike Development SRL şi se află chiar lângă sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.Dosarul (4089/118/2018) a fost soluţionat în primă instanţă de către judecătorii din cadrul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal din Tribunalul Constanţa, în sensul respingerii acţiunii formulate de reclamantul Prefectul judeţului Constanţa, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Constanţa, ca prescrisă.Decizia Tribunalului Constanţa a fost atacată de Prefectura Constanţa la Curtea de Apel Constanţa. Până în prezent nu a fost stabilit un prim termen de judecată.Potrivit referatului nr. 22221/20.02.2007, teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG. Tot din referatul nr. 22221/20.02.2007 mai reiese că terenul este liber de construcţii şi că zona nu are valoare peisagistică.„Terenul studiat, în suprafaţă de 701,74 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii Renaşterii cu bd. Mamaia cu o deschidere de 34,04/17,27 m. Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+P+10E cu destinaţia de imobil locuinţe - 40 apartamente. Proiectul propune amenajarea subsolului şi parterului ca parcare pentru 38 autoturisme: 22 locuri la subsol şi 16 locuri la parter, organizate în sistem Klaus, baterii de 2 autovehicule. Accesul în parcare se va face dinspre strada Renaşterii. Proiectul propune amenajarea la parterul imobilului a două spaţii comerciale cu acces dinspre bulevardul Mamaia“, potrivit referatului nr. 22221/20.02.2007. Terenul, în suprafaţă de 701,74 mp, este proprietate a firmei SC Satu & Fase SRL.Potrivit datelor puse la dispoziţie de Registrul Comerţului, SC Satu & Fase SRL are sediul social pe bulevardul Mamaia, iar ca asociaţi îi găsim pe(unul dintre cei mai prolifici oameni de afaceri ai epocii Mazăre), cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 1%, şi Falkoneti Properties LTD, din Cipru, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 99%.În anul fiscal 2015, firma cu un singur angajat a declarat o cifră de afaceri de zero lei şi o pierdere de 37.141 de lei. De asemenea, în anul fiscal 2016, societatea cu zero salariaţi a avut o cifră de afaceri de zero lei şi o pierdere de 14.204 lei. Situaţia financiară pe anul 2017 arată astfel: zero salariaţi, cifră de afaceri de zero lei şi pierdere de 50.374 de lei.Numele lui Cristian Ion Serghie este legat, potrivit informaţiilor disponibile la Registrul Comerţului, de următoarele firme: Est Capital D.V. SRL, Florypet Global Design SRL, Invest Consult Services SRL, Luxury House Construction SRL, Owen Five SRL Constanţa, Tomrad Communications SRL, dar şi în mai multe societăţi radiate - ACT Consulting Services 2004 SRL, M&D Farers Invest SRL, Owen Five SRL Călăraşi, SC Mamaia Luxury Construction SRL, Quadrifoglio SRL, Quality House SRL.Mai multe despre firma Blue Bike Development SRL pot fi aflate accesând link-urile de mai jos.