Pregatiri intense pentru hramul Cuvioasei Parascheva in curtea Catedralei Mitropolitane din Iasi - FOTO

Pregatirile pentru hramul Cuvioasei Parascheva de la Iasi, care va avea loc intre 11 si 15 octombrie, au intrat pe ultima suta de metri. Se lucreaza intens la montarea baldachinului pe care vor fi asezate moastele Cuvioasei Parascheva si cele ale Cuv. Mc. Ecaterina spre inchinare. Baldachinul va fi amplasat in partea stanga a curtii Catedralei. In plus, se lucreaza si la montarea scenei unde va fi oficiata Sf. Liturghie in ziua de 14 octombrie. Programul hramului Joi, 11 octombrie 2018: Orele 06,30 - Procesiune cu moastele „Sf. Cuv. Parascheva si depunerea lor pe platoul din fata Caminului preotesc „Sf. M. Mc. Gheorghe" pentru inchinare. Va participa P ...