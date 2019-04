Pregatiri intense pentru vizita Papei! Primaria municipiului Iasi ridica mai multe tonete - FOTO

tonete ridicate Alexandru cel Bun 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primaria Municipiului Iasi se pregateste intens pentru un eveniment istoric, vizita Papei Francisc . In aceasta dimineata, echipele primariei municipiului Iasi au inceput sa ridice tonetele din cartierul iesean Alexandru cel Bun. Aceasta actiune are legatura cu vizita Papei Francisc si face parte dintr-o serie mai larga de masuri care au fost, sau vor fi luate in acest sens. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...