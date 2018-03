Preluarea Bancpost SA de catre Banca Transilvania SA, autorizata de Consiliul Concurentei (document)

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Banca Transilvania S.A. preia Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. şi ERB Leasing IFN S.A, se arată într-un comunicat al Consiliului Concurenței.Banca Transilvania S.A. este principala companie a Grupului Financiar Banca Transilvania. Grupul acordă, în principal, servicii bancare pentru persoane fizice și persoane juridice, servicii de investiții financiare, servicii de administrare a portofoliilor, leasing financiar și operațional sau factoring.Bancpost face parte din Grupul Eurobank şi oferă produse și servicii bancare destinate tuturor categoriilor de clienți, de la soluții de economisire pentru persoane fizice, până la soluții financiare avansate și produse complexe de trezorerie dedicate clienților corporativi.ERB Retail Services IFN S.A. este o instituţie financiară non-bancară, societate a Grupului Eurobank, iar activitatea principală constă în emiterea şi administrarea de carduri de credit de consum sub marca proprie. De asemenea, ERB Retail acordă servicii de finanțare la punctele de vânzare ale comercianților, respectiv clienţii pot opta pentru a crea un card de credit direct în magazin, pot accesa un credit online dacă vor să plătească în rate produsele achiziţionate de pe platformele online şi pot asigura produsele de creditare (leasingul, creditul pentru casă etc.).ERB Leasing este o instituție financiară nebancară, ce aparţine Grupului Eurobank, care are ca obiect principal de activitate acordarea de finanțări sub forma leasingului financiar, portofoliul său fiind alcătuit în principal din clienți de tip companii medii şi mari (clienți corporate) din diverse sectoare de activitate ale economiei românești. ERB Leasing oferă structuri și produse de finanțare pentru o gamă largă de active, începând de la vehicule de toate tipurile, echipamente pentru diverse industrii (construcții, producție, tipărire, echipamente de service și multe altele) și până la active imobiliare comerciale sau industriale.Analiza Consiliului Concurenţei a condus la concluzia că operaţiunea de concentrare economică nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia, în special prin crearea sau consolidarea unei poziţii dominante, se mai arată în comunicatul Consiliului Concurenței.