Premiera absoluta in justitie! Cel mai dur EXEMPLU dat de CRIMINALUL din Podu Ros! Aproape 20 de ani de puscarie pentru un ACCIDENT rutier!

• Decizie istorica luata de judecatorii ieseni in cazul unuia dintre cele mai cumplite accidente rutiere petrecute in judet • Claudiu Pasnicu, un tanar teribilist care a ucis doi oameni cu masina, a fost condamnat pentru omor calificat • Mai mult decat atat, masina sa a fost confiscata • Dupa mai bine de un an de la producerea accidentului care a ingrozit Iasul a venit decizia surpriza a judecatorilor • Este pentru prima data in istoria Romaniei cand se da o asemenea sentinta pentru un accident rutier • Este o abordare cu totul noua a sistemului judiciar, decizia luata ieri de Curtea de Apel Iasi fiind in contradictie cu cea data de judecatorii de la Tribunalul Ias ...