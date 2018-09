PREMIERA Carmen Dan vorbește despre DEMISIA din funcția de ministru de Interne: In ce condiții pleaca din Guvern

Ministrul de Interne, Carmen Dan, reacționează la criticile primarului Bucureștiului, Gabriela Firea! Edilul capitalei i-a cerut demisia în cadrul CEX al PSD, iar ministrul spune că e gata să facă un pas în spate, cu o singură condiție: demiterea sa să fie votată în forul care a și numit-o în funcție, adică CEX-ul PSD.

”Nu știu de unde s-a iscat acest conflict cu Gabriela Firea. Nu am ieșit niciodată public să pun vina pe umerii prefectului, ci dimpotrivă. De la minister și de la mine nu s-a încercat să se responsabilizeze prefectul. Domana Firea mi-a transmis un mesaj în data de 8, când prefectul a solicitat o deplasare la Talinn și eu am spus că se va decide pe lege. De atunci, nu am mai vorbit, dar eu nu am nicio rezervă. Ea a spus că nu mai poate avea nicio comunicare cu mine, eu am spus mereu că poate comunica instituțional cu MAI. Eu nu am ieșit public să îi răspund de câte ori a lansat tot felul de acuzații și de scenarii la adresa mea. Mie mi se pare normal să avem decență și rezervare și să discutăm în interiorul partidului. Am fost luată prin surprindere de solicitarea expresă făcută de doamna primar.

Eu mi-am asumat responsabilitatea, merg până la capăt (n.r. dacă demisionează). Eu nu am greșit, e o datorie de onoare să continui ce am început. Eu am fost numită cu votul colegilor din CEX, doar ei pot decide. Voi face un pas în spate fără niciun regret, dacă așa se votează. Eu sunt pregătită să dau orice explicație, inclusiv în CSAT.”, a spus Carmen Dan la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu.

