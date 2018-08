Premiera in lumea fotbalului!  O echipa a vandut 18 jucatori pentru a cumpara 10 capre!  Cum s-a intamplat

Capra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Clubul turc Gulspor, din Isparta, care activeaza in campionatele de juniori, la nivel regional, a vandut 18 jucatori pe care i-a format si cu banii obtinuti a cumparat zece capre, relateaza Yeni Safak. Gruparea a obtinut 15.000 de lire turcesti din vanzarea jucatorilor (aproximativ 2.300 de euro) catre cluburi de amatori din regiune. Clubul estimeaza ca va obtine in primul an 4.000 sau 5.000 de lire turcesti din laptele dat de cele zece capre cumparate si ca animalele se vor inmulti, astfel ca la finalul primului an vor fi 30, iar in sase ani vor fi 140. Banii obtinuti din cresterea caprelor vor fi investiti in club, scrie news.ro. “Noi vrem sa fim un club formator si de noua ani lucram cu acest scop. In ...