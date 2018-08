PREMIERA la Untold - Concertele din cadrul festivalului vor putea fi urmarite și de cei care nu platesc bilete

Anunț important făcut de organizatorii Untold. O parte din concertele susținute de mari artiști în cadrul festivalului vor putea fi vizualizate pe un mare canal de muzică.

O parte dintre concertele programate în cadrul festivalului Untold de la Cluj-Napoca vor putea fi urmărite live, în premieră, pe canalul de YouTube al evenimentului, în perioada 2 - 5 august.

YouTube România va avea un spaţiu în culise, special dedicat vloggerilor şi artiştilor. Aceştia vor putea să creeze conţinut pentru platforma online, iar abonaţii lor vor avea posibilitatea să aibă astfel acces în culisele festivalului.

Pentru ediţia de anul acesta au fost confirmaţi, între alţii, Black Eyed Peas, The Chainsmokers, The Prodigy, Jason Derulo, Armin van Buuren, Kygo, Diplo, Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Afrojack, Tiesto şi Parov Stelar.

În prima zi a festivalului vor urca pe scenă: The Chainsmokers, Diplo, Afrojack, Parov Stelar, Oliver Heldens, The Asteroids Galaxy Tour, Will Sparks, Nina Kraviz, Pan Pot, Borgore, Pendulum DJ Set.

Pe 3 august: Jason Derulo, Kygo, Tiesto, Kshmr, Tujamo, Don Diablo, Solomun, Modestep, Noisia DJ Set.

Pe 4 august: The Prodigy, Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Danny Avila, Alesso, Loco Dice, Seth Troxler, The Glitch Mob, Flux Pavilion, Andy C.

În ultima zi a festivalului: Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Paul Kalkbrenner, Fedde Le Grand, Jamie Jones, Dub Fx, Wilkinson DJ Set.

Biletele şi abonamentele pentru festival pot fi cumpărate din reţeaua Eventim. Preţul - fără taxe - al unui abonament este de 603,9 lei, iar cel al unui bilet pentru o zi porneşte de la 247,5 lei.