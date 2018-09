Premiera medicala in Romania! Viata unui barbat a fost salvata printr-o operatie complexa facuta de un medic iesean

Dr Victor Costache google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Operatie in premiera nationala la Sibiu. Viata unui barbat de 77 de ani, cu o boala grava a inimii a fost salvata in ultimul moment printr-o interventie minim invaziva facuta in premiera la noi in tara. Cardiologul iesean Victor Costache alaturi de o echipa de medici bine pregatiti au reusit imposibilul pentru pacientul caruia nimeni nu-i mai dadea decat cateva ore de trait. In urma cu doua saptamani, barbatul in varsta de 77 de ani a fost diagnosticat cu anevrism de aorta toracica rupt. Medicii i-au dat doar cateva ore de trait, dar salvarea acestuia a venit de la un chirurg din Sibiu. Astel ca barbatul a fost dus acolo cu un elicopter. Medicul iesean Victor Costache urma sa ii faca o inter ...