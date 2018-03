Premiera mondiala! Celebra companie Coca-Cola lanseaza pe piata o bautura cu alcool

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Una dintre cele mai cunoscute branduri de bauturi racoritoare din lume anunta un nou capitol. Pe piata din Japonia va fi lansata Coca-Cola cu alcool. Compania a spus ca va imbina o bautura celebra japoneza numita „Chu-Hi” cu apa carbogazoasa, dar si cu diverse arome, anunta The Telegraph. Noul produs va contine o doza redusa de alcool, in schimb va avea mai multe arome de la kiwi la yuzu - si va fi disponibil in magazinele din intreaga Japonie. Presedintele brandului Coca-Cola din Japonia, Jorge Garduno, a spus ca acest produs este un exemplu ca se poate de explorat si alte oportunitati. „Coca-Cola s-a concentrat intotdeauna pe bauturile non-alcoolice, iar acesta este un experiment modest al unui segment de p ...