PREMIERA MONDIALA Cum arata cele trei noi modele de iPhone: XS, XS Max și Xr - VIDEO

Apple a prezentat miercuri iPhone-uri mai mari şi ceasuri pentru monitorizarea sănătăţii bazate pe design-ul modelelor actuale, confirmând aşteptările că va face doar schimbări minore ale gamei de produse, transmite Reuters.

Compania doreşte ca utilizatorii să treacă la dispozitive mai noi şi mai costisitoare, pentru a-şi creşte veniturile, în condiţiile în care creşterea cererii se aplatizează la nivel global. Strategia a ajutat Apple să devină prima companie americană tranzacţionată la bursă a cărei capitalizare a depăşit în acest an 1.000 de miliarde de dolari, scrie news.ro.

Citește și: Adrian Mutu, datorie uriașă! Ce bani refuză să îi dea fostei soții, Alexandra Dinu

Noile telefoane, bazate pe modelul de anul trecut iPhone X, se numesc XS, Xr şi XS Max. Primul nou model, XS Max, are un ecran cu diagonala de 6,5 inch (16,5 cm), de tip OLED, la un preţ cuprins între 1.049 şi 1.099 de dolari. Al doilea model, XS, are un ecran OLED de 5,8 inch şi e similar cu iPhone X, dar cu un procesor mai performant. Al treilea model, Xr, are un ecran de 6,1 de tip LCD.

Apple foloseşte sufixul ”S” atunci când modernizează componente dar lasă neschimbat exteriorul unui telefon. Modelul de anul trecut iPhone X, pronunţat ”zece”, a reprezentat o schimbare majoră de design.

Citește și: Victor Ponta, atac la adresa PSD! Cu cine compară partidul PSD

Apple a deschis evenimentul cu anunţul că noua gamă Apple Watch Series 4 va avea ecrane edge-to-edge, la fel ca ultimele modele de telefoane, de peste 30% mai mari comparativ cu modelele actuale.

Noul ceas, poziţionat ca un dispozitiv de monitorizare a sănătăţii mai complex, va putea să identifice bătăile neregulate ale inimii şi să facă automat un apel telefonic de urgenţă, dacă detectează că utilizatorului i se face rău, ţintind în acest fel şi cumpărători mai în vârstă.

Citește și: România a înregistrat un declin semnificativ! Ce se întâmplă cu producția industrială

Acţiunile producătorului de dispozitive de fitness Fitbit au scăzut cu circa 3,7% după prezentarea Apple Watch Series 4. Titlurile Garmin au pierdut creşterea din prima parte a tranzacţiilor de miercuri, de la New York, fiind cotate în stagnare.

Acţiunile producătorilor de componente optice Lumentum Holdings şi Finisar, care asigură funcţia Face ID a iPhone X şi tehnologia camerei TrueDepth, au coborât cu 1,6%, respectiv cu 0,4%.

Citește și: Klaus Iohannis a semnat! Cine este ministru interimar al Cercetării și Inovării

Evenimentul a fost organizat la Steve Jobs Theater, de la sediul circular al Apple din Cupertino, California.