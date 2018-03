Premiera pe care Uber n-o dorea: primul om ucis de masina autonoma

Uber google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Uber a promis viitorul prin masinile sale autonome. Acum e in fata unei premiere pe care lumea n-o va uita curand: primul om ucis de-o astfel de masina. Uber e una dintre companiile care baga foarte multi bani in masini autonome. Totusi, testele reale, pe sosele, s-au soldat cu un deces. O femeie care traversa strada a fost lovita de masina Uber. Aceasta nu traversa insa pe marcajul stradal. A fost transferata la spital, unde a si murit. Automobilul Uber era setat pe modul autonom. Avea insa sofer de siguranta, care ar fi trebuit sa se asigure ca nu se intample nimic grav. Nu a functionat. Compania a declarat ca sustine orice demers in investigatie si colaboreaza cu politia pentru a identifica motivele care a ...