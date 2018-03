Premiera: Un violist al carui auz a fost afectat ireversibil in timpul unei repetitii la Royal Opera House a castigat procesul intentat institutiei

Un violist al cărui auz a fost afectat în timpul unei repetiţii la Royal Opera House a câştigat procesul intentat instituţiei, aceasta fiind o premieră, scrie BBC. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Cazul câştigat de Chris Goldscheider, care a participat în 2012 la repetiţia pentru „Die Walkure”, de Wagner, şi a suferit un „şoc acustic”, are implicaţii uriaşe în lumea muzicii simfonice, industria muzicală şi sănătatea şi siguranţa muzicienilor. Este, de asemenea, pentru prima dată când „şocul acustic” a fost recunoscut ca afecţiune ce poate fi despăgubită în instanţă. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Pe 1 septembrie 2012, Goldscheider era aşezat în faţa secţiunii de alămuri a orchestrei, la repetiţia operei scrisă de Wagner, în fosa Royal Opera House. În timpul repetiţiei, nivelul decibelilor a depăşit 130, echivelentul zgomotului făcut de un motor de avion. Auzul lui a fost vătămat ireversibil. Chris Goldscheider a cerut daune pentru şoc acustic, afecţiune care are drept simptome acufenă, hiperacuzie şi ameţeli. „Cu această afecţiune, dacă eşti expus la sunete normale, din nefericire, devin incredibil de dureroase. Este ca şi când ai merge desculţ pe sticlă spartă”, a spus el. Goldscheider este nevoit să poarte căşti pentru a reuşi să îşi facă lucruri dintre cele mai comune. Royal Opera House a susţinut că şocul acustic nu există, iar dacă ar exista, Goldscheider nu suferea de aşa ceva. Avocatul muzicianului a declarat că acest caz are o mare implicare şi va fi ca o undă de şoc în lumea muzicii. Royal Opera House şi alte orchestre vor trebui să îşi rev ...