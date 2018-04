Premierul albanez Edi Rama, atacat cu oua si faina in Parlament | VIDEO

Cabinetul britanic i-a dat joi undă verde premierului Theresa May să se alăture Statelor Unite şi Franţei în plănuirea unor atacuri militare, ca represalii faţă de presupusul atac chimic din weekendul trecut de la Duma, relatează The Associated Press preluat de news.roÎntr-o reuniune care a durat pe ...