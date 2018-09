Premierul Țarilor de Jos, reacție la scandalul schimbarilor legislatative din Romania: Avem și noi ingrijorari

Botezată de romani „Chelidonium”, „darul cerului”, întrucât se credea că are o forţă la fel de mare ca cea a soarelui, rostopasca este unul dintre cele mai puternice şi eficiente remedii naturiste. Citește mai departe...

Federatia Romana de Fotbal ar pregati o mare surpriza, aparitia primului fotbalist strain in nationala "tricolora".

Manfred Weber, liderul PPE din Parlamentul European, a solicitat, miercuri, guvernului roman sa opreasca toate riscurile care au impiedicat lupta anticoruptie. Altminteri, Romania nu poate spera la o integrare in Schengen, odata cu Bulgaria si Croatia, asa cum ar trebui, a spus acesta, in plenul de ...

Papa Francisc a convocat liderii Bisericii catolice din toată lumea pentru a discuta despre modul în care pot fi evitate comportamentele sexuale nepotrivite și despre protejarea copiilor, iar întrunirea a fost programată în perioada 21 – 24 februarie 2019, potrivit nytimes.com. Summit-ul, unicul de acest tip, a